Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший офис Sony Pictures потребовал от кинотеатров почти миллиард рублей

РБК: экс-офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей 980 млн рублей
close
Depositphotos

Компания «Контент-клуб» подала десятки исков к российским кинотеатрам на общую сумму 1 млрд руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Компания ранее называлась «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» и работала как представительство студии Sony Pictures в России. Среди ответчиков числятся все ведущие киносети страны, отмечает издание.

Самую большую сумму — 436,4 млн руб. — компания потребовала от объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Еще 71,6 млн руб. — с сети кинотеатров «Каро». Требования к «Киномакс» — 176 млн руб., к «Синема Стар» — почти 26 млн руб.

Общая сумма требований по 20 искам, посчитало издание, составляет больше 980 млн руб.

По данным источников РБК, бывшее представительство Sony Pictures требует вернуть деньги за показы фильмов голливудской киностудии еще до ухода компании из России. Речь идет о фильмах, которые вышли до 2022 года, но кинотеатры продлевали их показ из-за отсутствия новинок на российском рынке.

В феврале прошлого года суд наказал волгоградский кинотеатр за демонстрацию фильма «Оппенгеймер».

Ранее индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами