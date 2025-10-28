На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка 17 лет жила под чужим именем из-за ошибки молодости и поплатилась

В Приангарье задержали женщину, которая скрывалась от правосудия под чужим именем
Depositphotos

Россиянка получила срок за торговлю наркотиками и почти два десятилетия жила под чужим именем. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Она продавала запрещенные вещества в 2008 году, еще будучи 17-летней девушкой, а затем, испугавшись наказания, покинула родную Кемеровскую область. В 2010 году ее заочно приговорили к четырем годам лишения свободы условно, однако осужденная не встала на учет. Тогда условное наказание заменили на реальное лишение свободы, а женщину объявили в федеральный розыск. В итоге ее поймали с помощью портретной экспертизы.

Оказалось, что еще в 2008 году девушка получила новый паспорт, воспользовавшись чужим свидетельством о рождении. С тех пор она жила под чужим именем на территории Иркутской области. По запросу сотрудников ФСИН эксперты-криминалисты провели экспертизу и установили, что на фотографии из материалов уголовного дела и на снимке в паспорте, оформленном 17 лет назад, один и тот же человек.

В итоге женщину задержали, и она сама призналась в содеянном. Сейчас она уже находится в колонии, где будет отбывать срок, назначенный ей в 2012 году.

Ранее россиянин сбежал из родного региона и 11 лет жил под чужим именем.

