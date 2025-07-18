Пойманный с наркотиками россиянин сбежал из родного региона и 11 лет жил под чужим именем

В Ингушетии задержали мужчину, который 11 лет назад жил под чужим именем

В Ингушетии задержали мужчину, который сбежал и 11 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2014 году полиция Магаданской области возбудила в отношении местного жителя уголовное дело по 228-й, «наркотической» статье УК РФ. Фигуранту удалось скрыться от правоохранительных органов и спешно покинуть регион. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

Возможное местонахождение беглеца установили лишь в июне этого года и задержали его на территории кавказской республики. Оказалось, что все это время мужчина жил по документам родственника, не обращался в государственные учреждения и нигде официально не работал.

Обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Его уже заключили под стражу.

Ранее в Минске задержали россиянина, который похитил дочь и скрывался почти пять лет.