На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени мужчину задержали после избиения девушки из-за отказа знакомиться

В Тюмени задержали подозреваемого в избиении девушки из-за отказа знакомиться
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Полицейские Тюмени нашли подозреваемого в нападении на девушку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Задержанный оказался местным жителем 1985-го года рождения. Предварительно, он пытался познакомиться с пострадавшей, но она отказала. Это не понравилось мужчине, поэтому он нанес ей удар.

«Злоумышленник сознался в содеянном», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на улице Фармана Салманова. Судя по кадрам, мужчина сначала подошел к паре, затем стал преследовать пострадавшую. Как рассказали очевидцы, позже он попытался с ней познакомиться, но, услышав отказ, избил до крови.

Девушка позвала на помощь, один из очевидцев вызвал полицию. Сама пострадавшая тем временем попала в больницу.

После обращения тюменки сотрудники МВД организовали проверку.

Ранее последователя Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами