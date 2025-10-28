В Тюмени мужчину задержали после избиения девушки из-за отказа знакомиться

Полицейские Тюмени нашли подозреваемого в нападении на девушку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Задержанный оказался местным жителем 1985-го года рождения. Предварительно, он пытался познакомиться с пострадавшей, но она отказала. Это не понравилось мужчине, поэтому он нанес ей удар.

«Злоумышленник сознался в содеянном», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на улице Фармана Салманова. Судя по кадрам, мужчина сначала подошел к паре, затем стал преследовать пострадавшую. Как рассказали очевидцы, позже он попытался с ней познакомиться, но, услышав отказ, избил до крови.

Девушка позвала на помощь, один из очевидцев вызвал полицию. Сама пострадавшая тем временем попала в больницу.

После обращения тюменки сотрудники МВД организовали проверку.

