Тюменская предпринимательница лишилась 21 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ»

В Тюмени бизнес-вумен поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась сбережений. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все началось с телефонного звонка на мобильный номер тюменской предпринимательницы. Злоумышленник представился «сотрудником ФСБ» и под предлогом якобы предотвращения финансирования ВСУ и несанкционированного снятия средств убедил женщину передать крупную сумму наличными. Предпринимательница собрала 21 млн рублей и отдала их курьеру, который действовал по указаниям афериста.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ленинского административного округа взяла на контроль ход и результаты расследования.

До этого россиянка испугалась выдуманных мошенников и отдала 7,5 млн рублей настоящим. Она передала наличные пособнику мошенников, назвав кодовое слово «духи».

Ранее петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 6,5 млн рублей.