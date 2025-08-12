Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 6,5 млн рублей

В Петербурге 79-летняя местная жительница поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 5 августа возле дома на Комендантском проспекте. Пожилая женщина поверила злоумышленникам, которые ввели ее в заблуждение, и передала неизвестным крупную сумму денег под предлогом их «сохранения». Из-за возраста женщина не смогла запомнить приметы злоумышленников.

Ущерб от действий преступников составил 6,5 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого в Ульяновской области бизнес-вумен лишилась 15 млн рублей, пытаясь заменить домофон. Выманив у нее личные данные, аферисты сообщили, что некие мошенники оформили от ее имени генеральную доверенность и пытаются перевести деньги с ее банковских счетов.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров.