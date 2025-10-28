На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка испугалась выдуманных мошенников и отдала 7,5 млн рублей настоящим

В Иркутской области женщина отдала мошенникам 7,5 млн рублей
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Иркутской области 49-летняя женщина лишилась сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Вас обманывают».

Все началось с того, что 49-летней жительнице Черемховского района поступил звонок через мессенджер от человека, представившегося сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что счета потерпевшей якобы находятся под угрозой и предложил перевести средства на «безопасную ячейку». Для этого была организована встреча с псевдосотрудником финансового учреждения.

Потерпевшая сняла со своих счетов 4 млн рублей и передала наличные пособнику мошенников, назвав кодовое слово «духи». Затем аферист связался с ней снова, сообщив, что оставшиеся на счетах средства также нуждаются в защите. На следующей встрече тот же мужчина забрал оставшуюся сумму. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей.

Ранее россиянин лишился квартиры после того, как продиктовал мошенникам код из сообщения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами