Россиянка испугалась выдуманных мошенников и отдала 7,5 млн рублей настоящим

В Иркутской области 49-летняя женщина лишилась сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Вас обманывают».

Все началось с того, что 49-летней жительнице Черемховского района поступил звонок через мессенджер от человека, представившегося сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что счета потерпевшей якобы находятся под угрозой и предложил перевести средства на «безопасную ячейку». Для этого была организована встреча с псевдосотрудником финансового учреждения.

Потерпевшая сняла со своих счетов 4 млн рублей и передала наличные пособнику мошенников, назвав кодовое слово «духи». Затем аферист связался с ней снова, сообщив, что оставшиеся на счетах средства также нуждаются в защите. На следующей встрече тот же мужчина забрал оставшуюся сумму. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей.

Ранее россиянин лишился квартиры после того, как продиктовал мошенникам код из сообщения.