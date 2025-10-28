Обвиняемого в убийстве оператора Сергея Политика арестовали

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура: арестован обвиняемый в убийстве оператора Политика
Из личного архива

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве оператора Сергея Политика. Об этом сообщает пресс-служба столичной Прокуратуры.

«С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье об убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

21 октября стало известно, что в своем подъезде Политик столкнулся с 33-летним Арсеном С., который напал на Сергея после замечания и ударил его ножом. Спасти кинооператора не удалось.

Соседи заявили, что несколько раз видели мужчину возле дома, когда он предположительно искал закладки.

Позже родные оператора рассказали, что мужчина больше года боролся с закладчиками в своем подъезде. Близкие Политика утверждают, что оператор «Закрытой школы» переживал за свою дочь и боялся, что она может наткнуться на наркодилеров и их клиентов.

Политик также был оператором-постановщиком фильмов «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».

Ранее убийца Джона Леннона раскрыл мотивы своего преступления.

