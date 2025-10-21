В Москве убили снявшего «Закрытую школу» оператора Сергея Политика

В Москве возле своего дома убили режиссера и кинооператора Сергея Политика, который недавно отметил 56-летие. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на дочь кинодеятеля.

Как уточняет Telegram-канал Baza, у Политика возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров.

«По нашей информации, Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом. Полиция ведет розыск подозреваемого», — говорится в посте.

Как сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего из-за произошедшего на востоке Москвы. Уточняется, что все случилось 18 октября.

«Фигурант, находясь вблизи подъезда на улице Сталеваров в городе Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому мужчине не менее одного удара, причинив проникающее колото-резанное ранение груди, а после скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении.

Силовики установили личность нападавшего, им оказался 33-летний иностранец.

Политик был оператором-постановщиком сериала «Закрытая школа» и фильмов «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».

