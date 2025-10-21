Оператор «Закрытой школы» больше года боролся с закладчиками перед нападением

Mash: родные кинооператора Политика обвинили закладчиков в нападении на него

Родные оператора Сергея Политика рассказали, что мужчина больше года боролся с закладчиками в своем подъезде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Один из этих закладчиков якобы и совершил на него нападение с ножом, добавляют близкие. Родные утверждают, что оператор «Закрытой школы» переживал за свою дочь и боялся, что она может наткнуться на наркодилеров и их клиентов.

21 октября стало известно, что в своем подъезде Политик столкнулся с 33-летним Арсеном С., который напал на Сергея после замечания и ударил его ножом. Спасти кинооператора не удалось.

Подозреваемого сейчас ищут. Соседи заявили, что несколько раз видели мужчину возле дома, когда он предположительно искал закладки.

Политик также был оператором-постановщиком фильмов «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.