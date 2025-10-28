На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд утвердил приговор сыну звезды «Интернов» за телефонное мошенничество

vdemchog/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд признал законным вынесенный ранее приговор сыну актера Вадима Демчога Вильяму, который был осужден на два года колонии за участие в телефонном мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владимир Шелупахин.

«Мосгорсуд определил признать приговор суда первой инстанции законным», — сообщил правозащитник.

30 июня Мещанский суд Москвы приговорил 20-летнего Демчога к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Как уточнила прокуратура Москвы, молодой человек содействовал мошенникам в хищении 1,8 млн рублей у 82-летнего пенсионера, который переводил свои сбережения на так называемые безопасные счета.

В феврале 2024 года Демчог получил от сообщников информацию о поступлении 490 тыс. рублей на банковскую карту, которую ему передали. Затем он обналичил эти средства и осуществил переводы на счета, контролируемые участниками преступной группы.

Отец обвиняемого Вадим Демчог является известным актером театра и кино, а также сценаристом и автором различных проектов на радио и телевидении.

Ранее сообщалось, что актер Демчог подключил все свои связи, чтобы спасти сына от тюрьмы.

