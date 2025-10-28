Володин объяснил необходимость ужесточения наказаний за диверсии

Володин: ужесточение наказаний за диверсии нужно для защиты детей

Законопроект об усилении наказаний за диверсии необходим, чтобы защитить детей от необдуманных поступков. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, вербовщики чаще всего нацелены на самые уязвимые слои населения — на подростков и студентов.

«Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — отметил он.

Законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы был принят Госдумой в первом чтении за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Авторами данной инициативы выступили 419 депутатов, в числе которых лидеры всех думских фракций и Володин.

Проектом предлагается дополнить статьи «Содействие террористической деятельности» и «Содействие диверсионной деятельности» Уголовного кодекса России пунктом о повышенной ответственности.

Ранее в Румынии предотвратили диверсию с участием украинцев.