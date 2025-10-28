На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин объяснил необходимость ужесточения наказаний за диверсии

Володин: ужесточение наказаний за диверсии нужно для защиты детей
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Законопроект об усилении наказаний за диверсии необходим, чтобы защитить детей от необдуманных поступков. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, вербовщики чаще всего нацелены на самые уязвимые слои населения — на подростков и студентов.

«Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — отметил он.

Законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы был принят Госдумой в первом чтении за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Авторами данной инициативы выступили 419 депутатов, в числе которых лидеры всех думских фракций и Володин.

Проектом предлагается дополнить статьи «Содействие террористической деятельности» и «Содействие диверсионной деятельности» Уголовного кодекса России пунктом о повышенной ответственности.

Ранее в Румынии предотвратили диверсию с участием украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами