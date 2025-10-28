На российском борту во время полета умер пассажир

Пассажир умер на борту самолета во время выполнения рейса Калининград — Екатеринбург. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«23 октября на рейсе U6-404 по маршруту «Калининград — Екатеринбург» во время горизонтального полета одному из пассажиров, мужчине 1952 г.р., стало плохо с сердцем — сопровождающая его дочь обратилась за помощью к бортпроводникам. Состояние мужчины стремительно ухудшалось», — говорится в сообщении компании.

В авиакомпании добавили, что после этого командир самолета решил совершить посадку в ближайшем аэропорту Кирова. Бортпроводники и пассажиры на протяжении 37 минут пытались спасти мужчину, однако прибывшие на борт врачи скорой помощи констатировали смерть.

В сентябре при посадке на самолет из столицы Республики Башкортостан, Уфы в Иркутск умер пассажир. По информации Telegram-канала Baza, из-за этого у другого мужчины якобы началась эпилепсия, а третий отказался лететь.

Ранее в Республике Бурятия вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки.