На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На российском борту во время полета умер пассажир

Пассажир рейса Калининград — Екатеринбург умер на борту самолета
true
true
true
close
РИА Новости

Пассажир умер на борту самолета во время выполнения рейса КалининградЕкатеринбург. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«23 октября на рейсе U6-404 по маршруту «Калининград — Екатеринбург» во время горизонтального полета одному из пассажиров, мужчине 1952 г.р., стало плохо с сердцем — сопровождающая его дочь обратилась за помощью к бортпроводникам. Состояние мужчины стремительно ухудшалось», — говорится в сообщении компании.

В авиакомпании добавили, что после этого командир самолета решил совершить посадку в ближайшем аэропорту Кирова. Бортпроводники и пассажиры на протяжении 37 минут пытались спасти мужчину, однако прибывшие на борт врачи скорой помощи констатировали смерть.

В сентябре при посадке на самолет из столицы Республики Башкортостан, Уфы в Иркутск умер пассажир. По информации Telegram-канала Baza, из-за этого у другого мужчины якобы началась эпилепсия, а третий отказался лететь.

Ранее в Республике Бурятия вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, едва оторвавшись от взлетной площадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами