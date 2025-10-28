На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кирилл «Руки-Базуки» показал, что стало с его бицепсами из-за синтола

Блогер «Руки-Базуки» готовится к пересадке кожи из-за гниющего бицепса
true
true
true
close
Телеграм-канал Руки Базуки

Скандально известный блогер Кирилл Терешин, он же «Руки-Базуки», столкнулся с жуткими последствиями своих экспериментов с синтолом. Судя по видео, опубликованному на его странице во «ВКонтакте», одна из базук «лопнула», началось гниение тканей.

Согласно данным из открытых источников, Терешин начал накачивать свои руки синтолом в 2017 году. В результате его бицепцы разбухли до неестественных размеров. Однако теперь блогер столкнулся с серьезными последствиями своих экспериментов с внешностью. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что одна из его базук лопнула, и теперь на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить. Сейчас Терешин готовится к операции по пересадке кожи.

До этого Кирилл «Руки-Базуки» заподозрил у себя инсульт после операции на левой руке. По данным kp.ru, блогеру потребовалась операция из-за синтола. Из-за препарата у блогера возникли воспаления. Молодой человек рассказывал, что ему грозили абсцессы, поэтому он обратился к хирургу.

По словам Терешина, через три недели после операции он начал замечать странные побочные эффекты: появилось нарушение речи, также он не мог жевать и проглатывать пищу. Блогер также показал свой язык, повернутый в левую сторону. Терешин заподозрил у себя инсульт, однако врачи уверили, что этого не могло произойти.

Ранее Кирилл «Руки-Базуки» признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами