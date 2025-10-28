Кирилл «Руки-Базуки» показал, что стало с его бицепсами из-за синтола

Скандально известный блогер Кирилл Терешин, он же «Руки-Базуки», столкнулся с жуткими последствиями своих экспериментов с синтолом. Судя по видео, опубликованному на его странице во «ВКонтакте», одна из базук «лопнула», началось гниение тканей.

Согласно данным из открытых источников, Терешин начал накачивать свои руки синтолом в 2017 году. В результате его бицепцы разбухли до неестественных размеров. Однако теперь блогер столкнулся с серьезными последствиями своих экспериментов с внешностью. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что одна из его базук лопнула, и теперь на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить. Сейчас Терешин готовится к операции по пересадке кожи.

До этого Кирилл «Руки-Базуки» заподозрил у себя инсульт после операции на левой руке. По данным kp.ru, блогеру потребовалась операция из-за синтола. Из-за препарата у блогера возникли воспаления. Молодой человек рассказывал, что ему грозили абсцессы, поэтому он обратился к хирургу.

По словам Терешина, через три недели после операции он начал замечать странные побочные эффекты: появилось нарушение речи, также он не мог жевать и проглатывать пищу. Блогер также показал свой язык, повернутый в левую сторону. Терешин заподозрил у себя инсульт, однако врачи уверили, что этого не могло произойти.

Ранее Кирилл «Руки-Базуки» признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.