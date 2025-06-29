На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кирилл Руки-Базуки заподозрил у себя инсульт

Блогер Руки-Базуки заявил, что у него мог случиться инсульт во время операции
close
Telegram-канал «Руки Базуки»

Блогер Кирилл «Руки-Базуки» Терешин заподозрил у себя инсульт после операции на левой руке. Об этом сообщает kp.ru.

Терешину потребовалась операция из-за синтола, который он начал вводить в свои руки около восьми лет назад. Из-за препарата у блогера возникли воспаления. Молодой человек рассказывал, что ему грозили абсцессы, поэтому он обратился к хирургу.

По словам Терешина, через три недели после операции он начал замечать странные побочные эффекты. У блогера появилось нарушение речи. Он также не мог жевать и проглатывать пищу. Блогер также показал свой язык, повернутый в левую сторону. Блогер заподозрил у себя инсульт. Врачи его уверили, что этого не могло произойти. Кирилл «Руки-Базуки» не поверил им.

«Мне хирург говорит: «Во время операции у тебя не было инсульта вообще, ты подумай сам, Кирилл, если бы у тебя был инсульт или микроинсульт, мы бы давно сообщили, это не детский сад»», — поделился блогер.

Терешин намерен сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии инсульта.

Ранее Инстасамка объяснила, почему ее муж сделал пластику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами