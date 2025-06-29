Кирилл Руки-Базуки заподозрил у себя инсульт

Блогер Руки-Базуки заявил, что у него мог случиться инсульт во время операции

Блогер Кирилл «Руки-Базуки» Терешин заподозрил у себя инсульт после операции на левой руке. Об этом сообщает kp.ru.

Терешину потребовалась операция из-за синтола, который он начал вводить в свои руки около восьми лет назад. Из-за препарата у блогера возникли воспаления. Молодой человек рассказывал, что ему грозили абсцессы, поэтому он обратился к хирургу.

По словам Терешина, через три недели после операции он начал замечать странные побочные эффекты. У блогера появилось нарушение речи. Он также не мог жевать и проглатывать пищу. Блогер также показал свой язык, повернутый в левую сторону. Блогер заподозрил у себя инсульт. Врачи его уверили, что этого не могло произойти. Кирилл «Руки-Базуки» не поверил им.

«Мне хирург говорит: «Во время операции у тебя не было инсульта вообще, ты подумай сам, Кирилл, если бы у тебя был инсульт или микроинсульт, мы бы давно сообщили, это не детский сад»», — поделился блогер.

Терешин намерен сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии инсульта.

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