Кирилл Руки-Базуки признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности

Треш-блогер Кирилл «Руки-Базуки» Терешин признался, что закачал в мышцы синтол в попытках достичь мускулистой фигуры из бедности. Его цитирует kp.ru.

28-летний Терешин заявил, что перед синтоловыми инъекциями три года занимался в спортзале безрезультатно, а жил на 15 тысяч рублей в месяц.

«Чтобы был прогресс, нужно было хорошо питаться и пить протеин, естественно, на это нужны финансы, которых у меня не было», — делится он.

Терешин также заявил, что уже пожалел о решении сделать такие руки, и называет случившееся глупой ошибкой. Сейчас после удаления воспаленных трицепсов руки Терешина все еще очень объемные, они воспаляются, когда он пытается заниматься спортом.

Сейчас блогер надеется на здоровую старость, он заявляет, что ест только полезную пищу и не пьет алкоголь.

В 2023 году Руки-Базуки записал видео под гимн России после обвинений в пропаганде наркотиков.

Ранее блогер Гобзавр отреагировал на запрет трэш-стримов в России.