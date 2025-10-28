Петербургский отчим, тайно снимавший мывшихся в ванной падчериц, стал фигурантом дела

В Петербурге завели дело на отчима, обвиняемого в тайной съемке падчериц в ванне

В Петербурге мужчина, которого обвинили в тайной съемке падчериц в ванне, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статьям 138.1 УК РФ — незаконный оборот специальных технических средств, и ч. 1 ст. 242.2 УК РФ — использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Расследование продолжается, назначены необходимые судебные экспертизы. Фигуранту планируют в скором времени избрать меру пресечения.

Все началось с того, что девушка обратила внимание в ванной комнате на коробку с кремом, на которой были небольшие отверстия. Внутри она нашла микрокамеру с картой памяти. После этого она обратилась в полицию — помимо нее, в этой ванной каждый день мылась ее несовершеннолетняя сестра. Предварительно, камеру установил 40-летний отчим девушек, который работает в магазине электроники.

Ранее мужчина установил скрытые камеры в туалете и спальне своей знакомой.