На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина установил две камеры в вентиляции и подглядывал за знакомой

В США мужчина установил скрытые камеры в туалете и спальне своей знакомой
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина попался на установке скрытых камер в доме знакомой, передает Local 12.

Когда именно Тристан Браквилл из Огайо проник в дом к молодой женщине, точный возраст и личность которой не уточняются, неизвестно. Сообщается, что первую камеру жертва нашла в своей спальне в октябре прошлого года.

Хозяйка дома сразу же вычислила владельца записывающего устройства и написала ему сообщение, потребовав объяснений. Тогда Браквилл ответил, что впредь будет держаться от нее на расстоянии.

Но уже в марте потерпевшая нашла еще одну камеру в своей ванной комнате. В обоих случаях они были спрятаны вентиляционных отверстиях и транслировали картинку в реальном времени. На этот раз Браквилла задержали по обвинению в вуайеризме. Мужчина содержится в местной тюрьме.

Ранее российский школьник получил ожог глаза, когда подглядывал в замочную скважину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами