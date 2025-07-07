Мужчина установил две камеры в вентиляции и подглядывал за знакомой

В США мужчина установил скрытые камеры в туалете и спальне своей знакомой

В США мужчина попался на установке скрытых камер в доме знакомой, передает Local 12.

Когда именно Тристан Браквилл из Огайо проник в дом к молодой женщине, точный возраст и личность которой не уточняются, неизвестно. Сообщается, что первую камеру жертва нашла в своей спальне в октябре прошлого года.

Хозяйка дома сразу же вычислила владельца записывающего устройства и написала ему сообщение, потребовав объяснений. Тогда Браквилл ответил, что впредь будет держаться от нее на расстоянии.

Но уже в марте потерпевшая нашла еще одну камеру в своей ванной комнате. В обоих случаях они были спрятаны вентиляционных отверстиях и транслировали картинку в реальном времени. На этот раз Браквилла задержали по обвинению в вуайеризме. Мужчина содержится в местной тюрьме.

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