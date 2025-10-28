Новосибирца госпитализировали с переломами и ушибом мозга после драки

В Новосибирске конфликт троих мужчин, который произошел около местного ресторана «Магадан», перерос в драку с серьезными последствиями. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы, передает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что сообщение о драке поступило из больницы, куда привезли пострадавших. Источник издания сообщил, что всего в драке участвовали трое «респектабельно» выглядящих мужчин. Особенно сильно пострадал один из них – у него диагностированы переломы, в результате ударов по голове он также получил ушиб мозга.

С деталями и причинами конфликта разбирается полиция.

До этого в Новосибирске семейная пара подралась в больнице, куда молодые люди обратились за справками по поводу уже нанесенных друг другу побоев. Встретившись в приемном покое, молодые люди вновь не справились с эмоциями и набросились друг на друга. Разнимать партнеров приехали бойцы группы быстрого реагирования после того, как сотрудник больницы нажал тревожную кнопку.

Ранее педагог, с которым подрался школьник, попал в больницу с черепно-мозговой травмой.