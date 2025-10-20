На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педагог, с которым подрался школьник, попал в больницу с черепно-мозговой травмой

В Бурятии подравшийся с учеником учитель попал в больницу с травмой головы
Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

В Бурятии учитель школы, который подрался с учеником, лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в школе села Полесье в Иволгинском районе. По предварительной информации, конфликт между учеником и педагогом произошел 17 октября в раздевалке образовательного учреждения. Один из учеников повалил педагога, и они начали драться. В результате мальчик сломал руку.

Коллеги учителя создали петицию в поддержку педагога: они утверждают, что мужчина подвергался травле и провокациям со стороны подростков. Такого же мнения, по информации канала, придерживаются родственники педагога.

Глава Республики Алексей Цыденов прокомментировал случившееся в Telegram-канале. Он назвал драку вопиющим случаем и написал, что в ней будут разбираться детский омбудсмен и комиссия по делам несовершеннолетних. Также он призвал родителей научить уважать педагогов.

Ранее школьник из Ленобласти устроил драку с педагогом на уроке после замечания.

