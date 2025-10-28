Эксперты назвали сроки восстановления ипотечного рынка в России

В России ипотечный рынок может восстановиться в середине 2026 года

В III квартале текущего года на первичном рынке жилья в границах старой Москвы число ипотечных сделок выросло вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом в сообщили РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

К слову, как заявляла в интервью газете «Известия» начальник отдела ипотечного кредитования ГК ТОЧНО Гульсина Шакова, вся строительная отрасль рассчитывала на снижение ключевой ставки Центробанка до 16,5%. По ее словам, такое решение регулятора дает импульс для оживления спроса и снижения долговой нагрузки.

Эксперты также отмечают, что в основном ипотечный рынок демонстрирует тенденцию к восстановлению в сегменте эконом/комфорт, где изначально доля сделок выше, чем в бизнесе.

«Таким образом, мы наблюдаем оживление рыночной ипотеки. На это повлияло некоторое смягчение кредитно-денежных условий, и позитивным фактором становится продолжающееся снижение ключевой ставки. Однако, на наш взгляд, окончательного восстановления ипотечного рынка не стоит ждать ранее середины 2026 года», — сказала гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

Накануне стало известно, что Минфин России с 1 февраля 2026 года изменит правила предоставления семейной ипотеки, запретив супругам оформлять два льготных кредита. В договоре они будут фигурировать как заемщик и созаемщик.

На данный момент семейные пары могут оформить сразу две льготные ипотеки на каждого из супругов.

Ранее в Совфеде предложили изменить ставку по семейной ипотеке.