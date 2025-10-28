На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как избежать цистита

Врач Сережина: чтобы избежать цистита, важно соблюдать гигиену
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать цистита, важно соблюдать гигиену, избегать переохлаждений, не задерживать мочеиспускание и пить достаточное количество жидкости. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, хронический цистит из-за особенностей анатомии и изменений гормонального статуса чаще всего встречается у женщин. Также заболевание может развиваться как следствие воспаления органов малого таза и при нахождении в мочевом пузыре камней при мочекаменной болезни (МКБ).

Для профилактики цистита стоит внимательно относиться к выбору средств для интимной гигиены, поскольку агрессивные компоненты могут раздражать слизистую, продолжила Сережина.

«Если эпизоды цистита повторяются, не стоит заниматься самолечением — нужно пройти исследование мочи и не откладывать визит к врачу с результатами анализа. Если купировать приступы цистита одним и тем же самостоятельно назначенным препаратом, то выше риск сформировать резистентность у патогена, вызывающего цистит», — предупредила специалист.

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко до этого говорил, что если терпеть позывы к мочеиспусканию регулярно, это может обернуться серьезными последствиями для здоровья мочевыделительной системы.

Ранее врач рассказал, может ли рецидивирующий цистит привести к раку мочевого пузыря.

