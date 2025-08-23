Врач рассказал, может ли рецидивирующий цистит привести к раку мочевого пузыря

Общей связи хронического цистита и возникновения онкопроцесса не выявлено, рассказала «Газете.Ru» уролог, рефлексотерапевт, специалист УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова.

«Единственной достоверной и доказанной причиной возникновения опухоли не существует, однако развитию рака мочевого пузыря способствует множество факторов риска. Среди них основным является курение. У курильщиков злокачественные опухоли мочевого пузыря развиваются в 4–7 раз чаще, в отличие от некурящих. Поэтому отказ от курения часто рассматривают как необходимую профилактическую меру для предупреждения разных онкологических заболеваний, в том числе и рака мочевого пузыря», – объяснила доктор.

Следующим фактором риска является возраст. По словам врача, около 90% больных старше 55 лет. Также в группе повышенного риска люди, работающие на предприятиях, постоянно контактирующие с различными химикатами.

«При продолжительном воздействии вредных веществ на внутреннюю оболочку мочевого пузыря некоторые клетки слизистой могут перерождаться, формируя злокачественную опухоль. Кроме того, хроническое воспаление, а также длительное раздражение слизистой мочевого пузыря камнями и инородными телами может способствовать развитию опухоли. Следующим немаловажным фактором является наследственность – если у близких родственников в анамнезе был диагностирован рак мочевого пузыря», – рассказала врач.

Кровь в моче – это самый распространенный и часто первый симптом рака, который встречается в 90% случаев. Также пациенты жалуются на учащенное мочеиспускание, императивные (повелительные) позывы, то есть внезапный, сильный позыв к мочеиспусканию, который трудно или невозможно сдержать, и болезненное мочеиспускание.

«Тут нужно отметить, что такие симптомы возможны при различных заболеваниях урогенитального тракта. Другие симптомы рака мочевого пузыря: боли в области поясницы или боку, тазовая боль или боль в промежности, боль в костях (при поздних стадиях, если пошли метастазы). Также к поздним симптомам относятся: необъяснимая потеря в весе, постоянная слабость, потеря аппетита, отеки ног, ощущение образования внизу живота. Если появились тревожные симптомы, необходимо срочно обратиться к урологу. Чем раньше будет обнаружено заболевание у пациента, тем выше шансы на его выздоровление», – рассказала доктор.

