проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, может ли рецидивирующий цистит привести к раку мочевого пузыря

Врач Мартазинова: рецидивы цистита не повышают риск рака мочевого пузыря

true
true
true
close
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Общей связи хронического цистита и возникновения онкопроцесса не выявлено, рассказала «Газете.Ru» уролог, рефлексотерапевт, специалист УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова.

«Единственной достоверной и доказанной причиной возникновения опухоли не существует, однако развитию рака мочевого пузыря способствует множество факторов риска. Среди них основным является курение. У курильщиков злокачественные опухоли мочевого пузыря развиваются в 4–7 раз чаще, в отличие от некурящих. Поэтому отказ от курения часто рассматривают как необходимую профилактическую меру для предупреждения разных онкологических заболеваний, в том числе и рака мочевого пузыря», – объяснила доктор.

Следующим фактором риска является возраст. По словам врача, около 90% больных старше 55 лет. Также в группе повышенного риска люди, работающие на предприятиях, постоянно контактирующие с различными химикатами.

«При продолжительном воздействии вредных веществ на внутреннюю оболочку мочевого пузыря некоторые клетки слизистой могут перерождаться, формируя злокачественную опухоль. Кроме того, хроническое воспаление, а также длительное раздражение слизистой мочевого пузыря камнями и инородными телами может способствовать развитию опухоли. Следующим немаловажным фактором является наследственность – если у близких родственников в анамнезе был диагностирован рак мочевого пузыря», – рассказала врач.

Кровь в моче – это самый распространенный и часто первый симптом рака, который встречается в 90% случаев. Также пациенты жалуются на учащенное мочеиспускание, императивные (повелительные) позывы, то есть внезапный, сильный позыв к мочеиспусканию, который трудно или невозможно сдержать, и болезненное мочеиспускание.

«Тут нужно отметить, что такие симптомы возможны при различных заболеваниях урогенитального тракта. Другие симптомы рака мочевого пузыря: боли в области поясницы или боку, тазовая боль или боль в промежности, боль в костях (при поздних стадиях, если пошли метастазы). Также к поздним симптомам относятся: необъяснимая потеря в весе, постоянная слабость, потеря аппетита, отеки ног, ощущение образования внизу живота. Если появились тревожные симптомы, необходимо срочно обратиться к урологу. Чем раньше будет обнаружено заболевание у пациента, тем выше шансы на его выздоровление», – рассказала доктор.

Ранее россиянам раскрыли секреты защиты ног от отеков и варикоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами