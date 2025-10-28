Медбрата, который изнасиловал посетителя в туалете больницы, наказали ударами палкой

В Сингапуре медбрата осудили за насилие над юношей в больничном туалете

В Сингапуре медбрат надругался над несовершеннолетнним посетителем больницы, сообщает газета The Straits Times.

В июне этого года потерпевший, точный возраст которого не разглашается, пришел в медучреждение, чтобы навестить своего дедушку, находившегося на лечении.

Когда молодой человек зашел в туалет для пациентов, за ним проследовал медработник. Он заявил посетителю, что тот нуждается в дезинфекции, намылил его руку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Насильником оказался 34-летний гражданин Индии, работавший в больнице медбратом. После инцидента его отстранили от выполнения служебных обязанностей и обвинили в растлении малолетних.

24 октября мужчину приговорили к одному году и двум месяцам тюремного заключения, а также двум ударам палкой.

Ранее полицейские остановили машину для проверки и изнасиловали находившуюся внутри женщину.