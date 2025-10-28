На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медбрата, который изнасиловал посетителя в туалете больницы, наказали ударами палкой

В Сингапуре медбрата осудили за насилие над юношей в больничном туалете
close
Depositphotos

В Сингапуре медбрат надругался над несовершеннолетнним посетителем больницы, сообщает газета The Straits Times.

В июне этого года потерпевший, точный возраст которого не разглашается, пришел в медучреждение, чтобы навестить своего дедушку, находившегося на лечении.

Когда молодой человек зашел в туалет для пациентов, за ним проследовал медработник. Он заявил посетителю, что тот нуждается в дезинфекции, намылил его руку и совершил насильственные действия сексуального характера.

Насильником оказался 34-летний гражданин Индии, работавший в больнице медбратом. После инцидента его отстранили от выполнения служебных обязанностей и обвинили в растлении малолетних.

24 октября мужчину приговорили к одному году и двум месяцам тюремного заключения, а также двум ударам палкой.

Ранее полицейские остановили машину для проверки и изнасиловали находившуюся внутри женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами