Россияне оценили качество еды в кафе и ресторанах

Более половины опрошенных россиян не доверяют качеству еды в кафе и ресторанах

Более половины (55,3%) опрошенных россиян не доверяют качеству еды в ресторанах и кафе в своих регионах. 44,7% придерживаются противоположного мнения. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Закон и здоровье» (есть у «Газеты.Ru»).

68,1% респондентов отметили ухудшение качества еды в заведениях общепита за последний год. 19,1% увидели положительные изменения, 12,8% не заметили каких-либо изменений в качестве пищи.

40,4% опрошенных были свидетелями случаев использования некачественных или просроченных продуктов в заведениях общественного питания, 59,6% таких случаев не замечали. 59,6% опрошенных сталкивались с явными признаками антисанитарии в заведениях общественного питания за последний год. 40,4% таких признаков не видели.

19,1% испытывали проблемы со здоровьем после посещения заведений общепита. Чаще всего респонденты сталкивались с пищевыми отравлениями (41,1%), несварением желудка (33,2%) и аллергическими реакциями (28,3%).

«Многие респонденты отмечают, что качество блюд в заведениях общепита в последнее время ухудшилось. Хотя сложно уверенно говорить о наличии устойчивой негативной тенденции, результаты опроса могут свидетельствовать о том, что за последний год начал проявляться накопленный эффект от слабо функционирующих механизмов контроля, недостаточной прозрачности и общего ослабления внимания к стандартам приготовления пищи. Подобное восприятие качества указывает на необходимость пересмотра бизнес-практик и усиление контроля за качеством приготовления блюд», — отметили в пресс-службе фонда.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

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