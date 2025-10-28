Задержанный за подготовку теракта в Крыму признался в сотрудничестве с СБУ

ФСБ: готовивший теракт в Крыму рассказал, что сотрудничает с СБУ с 3 сентября

Молодой человек из Симферополя, который готовил теракт в Крыму в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины с 3 сентября. Видео его признания опубликовала Федеральная служба безопасности России, пишет ТАСС.

«Следующим шагом была непосредственно реализация теракта. И я стал планировать подрыв. Искал автомобиль определенного высокопоставленного лица, но не успел, поскольку меня арестовали сотрудники ФСБ», — сказал он.

По словам 19-летнего фигуранта, с ним связался сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил «подработку». По словам россиянина, сотрудник СБУ убедил его в том, что, если он уже передает украинской стороне данные, его и так арестуют. И предложил задание по ликвидации сотрудника МВД РФ.

До этого сообщалось, что молодой человек арендовал квартиру напротив дома правоохранителя, где организовал наблюдение. Также он получил компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). В ходе обыска у задержанного было обнаружено готовое к применению СВУ с массой взрывчатого вещества более 400 г, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль российского силовика.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.