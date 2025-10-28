Пленум Верховного суда России выбрал нового секретаря

Новым секретарем пленума Верховного суда (ВС) России после ухода в отставку бывшего судьи Виктора Момотова назначен Олег Зателепин. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Зателепин состоит в Верховном суде с 2014 года. Он является членом судебной коллегии по уголовным делам. Судья имеет высший квалификационный класс по профессии, а также является профессором и доктором юридических наук.

До него должность секретаря пленума занимал Момотов, но он был вынужден уйти в отставку после того, как Генпрокуратура РФ узнала о его совместном гостиничном бизнесе с криминальным авторитетом, а также о связи с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждалось, что экс-судья совместно с предпринимателем Андреем Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей. Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей. Сам судья в отставке назвал предъявленные ему обвинения «клеветническими». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд изъял в доход государства активы бывшего судьи ВС РФ Момотова.