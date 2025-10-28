«Кубанский Чикатило» подхватил опасную инфекцию в психбольнице

55-летний маньяк Леван Ароян, известный как «кубанский Чикатило», подхватил в психиатрической больнице, где находится на принудительном лечении, опасную инфекцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Ароян 21 год находится в психбольнице №2 в поселке Новый Краснодарского края. За это время врачи не смогли стабилизировать состояние мужчины, расправившегося не менее чем с 15 женщинами. У маньяка диагностировали параноидальную шизофрению, он признан невменяемым.

По предварительной информации, пациент недавно подхватил протозойную инфекцию контактным путем. При слабом иммунитете эта болезнь очень опасна — может привести к сепсису и летальному исходу. Сейчас Ароян проходит курс лечения.

В SHOT отметили, что «кубанский Чикатило» является сыном известного в Краснодарском крае бизнесмена Вахтанга Арояна. Шизофрению выявили у него еще в детстве, во время учебы в школе. Свою первую расправу мужчина совершил в 1996 году. Он охотился на молодых девушек и оставлял на их телах метки — круги с горизонтальными и вертикальными полосами.

