На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Кубанский Чикатило» подхватил опасную инфекцию в психбольнице

SHOT: расправившийся с 15 женщинами маньяк Ароян подцепил опасную инфекцию
true
true
true
close
Depositphotos

55-летний маньяк Леван Ароян, известный как «кубанский Чикатило», подхватил в психиатрической больнице, где находится на принудительном лечении, опасную инфекцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Ароян 21 год находится в психбольнице №2 в поселке Новый Краснодарского края. За это время врачи не смогли стабилизировать состояние мужчины, расправившегося не менее чем с 15 женщинами. У маньяка диагностировали параноидальную шизофрению, он признан невменяемым.

По предварительной информации, пациент недавно подхватил протозойную инфекцию контактным путем. При слабом иммунитете эта болезнь очень опасна — может привести к сепсису и летальному исходу. Сейчас Ароян проходит курс лечения.

В SHOT отметили, что «кубанский Чикатило» является сыном известного в Краснодарском крае бизнесмена Вахтанга Арояна. Шизофрению выявили у него еще в детстве, во время учебы в школе. Свою первую расправу мужчина совершил в 1996 году. Он охотился на молодых девушек и оставлял на их телах метки — круги с горизонтальными и вертикальными полосами.

До этого стало известно, зачем «ангарский маньяк» Михаил Попков, на счету которого 89 жертв, брал с собой топорик. Во время допроса он рассказал, что возил его для ремонта. Однако в результате топорик стал орудием для совершения преступлений.

Ранее нижегородский маньяк рассказал, зачем делал куклы из девочек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами