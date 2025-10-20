«Я очень люблю детей»: маньяк Москвин рассказал, зачем делал куклы из мертвых девочек

Нижегородский маньяк Анатолий Москвин признался, что раскапывал детские могилы и делал мумии из мертвых девочек, так как «очень хотел ребенка». Он также рассказал, что очень любит детей и жизнь бы отдал, чтобы они не умирали. Ранее SHOT сообщил, что Москвина могут перевести на амбулаторное лечение, так как в последнее время его состояние сильно ухудшилось. Однако в суде заявили, что новые материалы к ним не поступали, а в больнице ту информацию комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Нижегородский маньяк Анатолий Москвин рассказал, зачем делал куклы из мертвых девочек. Кадры, снятые в психиатрической больнице №2 единственным соседом по палате и другом мужчины около года назад, опубликовал SHOT.

В ролике Москвин рассказал, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел ребенка». Именно поэтому, по его словам, он начал выкапывать маленьких девочек из могил и приносить их к себе в квартиру. После этого маньяк их мумифицировал, разговаривал с ними и воспитывал. Любимых «дочек» мужчина приносил в свою комнату и вместе ночевал. При этом родственники и студенты Москвина, считали, что это просто жуткие «игрушки».

«Да у меня была коллекция кукол, коллекция девочек, коллекция одежды. <…> Мне очень бы хотелось, чтобы дети больше не умирали, а мертвые — воскресли бы. Я за это готов был жизнь отдать. Только чтобы дети не умирали. Я очень люблю детей, и мне жалко, когда их сбивают машины», — говорил на видео маньяк.

В ролике мужчина также утверждал, что в Нижнем Новгороде существовала и до сих пор существует группа сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и ведьм, которые выкапывали из могил маленьких мальчиков и девочек, сушили их и пытались общаться с духами, чтобы «Сатана дал им власть воскрешать».

Кроме этого, по данным SHOT, Москвин успел написать в психбольнице книгу, в которой также рассказал, зачем выкапывал девочек из могил.

«В книге душевнобольной «кукольник» продолжает оправдывать свои большие чувства к маленьким девочкам, а также любовь к кладбищам и могилам, подробно рассказывает о своих мечтах вновь воссоединиться с телами выкопанных кукол-«дочек». Свое коллекционирование детских тел Москвин называет «приключениями», — говорится в публикации.

Все необходимое для написания книги маньяку предоставил персонал психбольницы, однако мемуары Москвина вряд ли когда-нибудь увидят свет. Как пишет SHOT, врачи пришли в ужас, когда прочитали его рукописи.

Могут отпустить на свободу

Маньяк также поделился, что рассчитывает выйти на свободу под опеку своей «невесты». По словам мужчины, на нее якобы еще после задержания переписал свою квартиру. Однако существует ли женщина на самом деле — неизвестно.

Ранее SHOT сообщал, что Анатолий Москвин может оказать на свободе уже в ноябре. По информации Telegram-канала, в связи с недееспособностью мужчины психиатрическая больница №2, куда его поместили на принудительное лечение в 2012 году, подает документы в суд, чтобы выписать мужчину и передать его под опеку родственников.

«Пакет документов уже собран. У Москвина диагноз «шизофрения параноидальной формы». С годами его состояние сильно ухудшилось — и сейчас душевнобольной почти не ходит, речь стала замедленной, зрение упало», — говорится в публикации.

При этом глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Нижегородской области Михаил Тараканов заявлял, что Анатолий Москвин не должен выходить на амбулаторное лечение из психиатрической больницы.

«Если кому-то назначено наказание в виде лечения психиатрического и если вдруг случилось излечение, то тут ему за все деяния нужно наказание с отбыванием в местах принудительного содержания… Если это не лечится, то как может такой человек находиться на свободе?» — отметил Тараканов.

Позже РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщило, что новых материалов по Москвину от врачей в суд не поступало. Администрация нижегородской психиатрической больницы при этом отказалась предоставить агентству информацию о возможном переводе Москвина на амбулаторное лечение, сославшись на врачебную тайну.

Кто такой Анатолий Москвин?

Анатолий Москвин — российский краевед-некрополист, лингвист-полиглот, переводчик и журналист. Окончил аспирантуру филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, знает 13 языков, преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете.

В качестве журналиста сотрудничал с газетой «Нижегородский рабочий», где публиковал статьи об истории местных кладбищ, а также был основным автором газеты «Некролог НН».

«Гонораров Москвин не получал, но и сказать, что он писал специально для «Некролога», нельзя. Писал он для себя, тысячи страниц, а когда редакции был нужен текст, выбирал какие-то записи и отдавал в газету», — писал «Коммерсантъ».

По словам Москвина, «за два с половиной лета» он лично осмотрел 752 кладбища. Мужчина относил себя к люциферианам и «верил в Хозяина».

В 2011 году в отношении Анатолия Москвина возбудили дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Мужчину арестовали. В его квартире, где он проживал с родителями, а также гараже обнаружили (https://web.archive.org/web/20160304073831/http://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/727130) 26 женских мимуфицированных тел. Правоохранителям мужчина объяснил, что изготавливал мумий из-за того, что хотел иметь дочь, которую ему и заменяли мумии. Именно их он считал своими детьми, разговаривал с ними, и даже устраивал для них праздники. Москвина признали невменяемым и неспособным осознавать общественную опасность своих действий. В мае 2012-го его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.