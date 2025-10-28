На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании девять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за дрона

The Sun: аэропорт в испанском городе Аликанте закрыли из-за угрозы БПЛА
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Девять самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Аликанте — Эльче Мигеля Эрнандеса на востоке Испании из-за появившегося в небе дрона. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, инцидент произошел вечером 27 октября. В связи с появлением в воздухе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) аэропорт временно закрыли, были введены ограничения на отправку пассажирских лайнеров. При этом девять самолетов, летевших из Великобритании, перенаправили на ближайшие аэродромы.

В материале подчеркивается, что на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Однако полицейским не удалось обнаружить дрон. После завершения проверки «ушедшим» на запасные аэродромы самолетам разрешили вернуться в Аликанте, это произошло после 23:00 по местному времени (ночью 28 октября после 1:00 мск).

26 октября агентство Reuters со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы сообщило, что власти республики закрыли для полетов международный аэропорт Вильнюса. Решение было принято из-за появления в воздушном пространстве нескольких объектов, скорее всего являвшихся воздушными шарами — метеорологическими зондами. Как отметили журналисты, подобный инцидент произошел в четвертый раз за неделю.

Ранее подозрительный БПЛА нарушил работу аэропорта в Германии.

