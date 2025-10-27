На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали о схеме мошенничества с оплатой аренды квартир

МВД: мошенники просят оплатить по новым реквизитам аренду жилья
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты под видом собственников жилья стали просить съемщиков квартир оплатить аренду якобы по новым реквизитам. Об этом, ссылаясь на материалы МВД России, сообщает ТАСС.

Мошенники связываются с жильцами съемных квартир и, представляясь собственниками, заявляют, что необходимо оплатить аренду по «новым реквизитам». На самом же деле эти реквизиты принадлежат преступникам. После перевода денег связь с лжесобственниками сразу же обрывается.

В связи с распространением такой мошеннической схемы в МВД рекомендуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, согласованным лично с собственником жилья. Кроме того, всегда следует уточнять у арендодателя изменения в платежных данных.

26 октября в МВД Российской Федерации сообщили, что количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за 9 месяцев 2025 года, выросло более чем на 100% к прошлому году.

Ранее в МВД рассказали, как защититься от фейковых видео.

