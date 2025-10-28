На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мировые цены на сахар достигли многолетних минимумов

Reuters: сахар подешевел до минимума за 5 лет из-за препаратов для похудения
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Стоимость сахара на мировом рынке упала до минимальных за много лет значений, достигнув 14,47 цента за фунт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные брокеров.

На момент публикации материала цена продолжала снижаться, достигнув отметки 14,43 цента за фунт. Общее падение котировок составило 3,61%.

К снижению цен привел пересмотр прогнозов бразильской консалтинговой компании Datagro, которая теперь ожидает глобальный профицит сахара в 1,98 млн тонн в 2025/26 году вместо прогнозируемого ранее дефицита в 5 млн тонн.

С начала года сахар подешевел примерно на 25%, вернувшись к уровням декабря 2020 года. Напомним, что после достижения минимальных значений в декабре 2020 года цены начали расти в 2021 году из-за последствий заморозков в Бразилии, повредивших посевы сахарного тростника.

В сентябре сообщалось, что препараты нового поколения для лечения диабета, такие как агонисты рецепторов GLP-1 (в их числе и широко известный Оземпик), помогают нормализовать уровень сахара в крови и снизить вес, что существенно снижает риск осложнений. Но, как выяснили японские исследователи, польза от этих препаратов зависит от того, почему человек склонен переедать.

GLP-1-препараты действуют сразу по нескольким механизмам: стимулируют выработку инсулина и уменьшают аппетит. Однако их эффект в значительной мере зависит от психологии питания.

Ранее было создано новое средство для похудения без уколов.

