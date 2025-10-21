На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создано новое средство для похудения без уколов

Obesity: гидрогелевая таблетка Sirona помогает терять вес без побочных эффектов
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Бристоля объявили о многообещающих результатах клинических испытаний новой таблетки для похудения Sirona, разработанной британской компанией Oxford Medical Products. Разработка помогает снизить массу тела в среднем на 13,5% за шесть месяцев — без гормонального вмешательства или строгих диет. Это показало исследование, опубликованное в научном журнале Obesity.

Основа действия Sirona — инновационный гидрогель, созданный из безопасного двойного полимерного материала. После приема таблетки вещество увеличивается в объеме в желудке, создавая ощущение сытости. Такой эффект позволяет сократить потребление калорий на 400 в день. По словам ученых, уровень побочных эффектов при этом остается минимальным.

В отличие от популярных инъекционных препаратов на основе гормона GLP-1 (таких как Ozempic и Mounjaro), Sirona не влияет на гормональную систему, не вызывает тошноту и не требует врачебного наблюдения.

Руководитель исследования профессор Джеймс Бирн подчеркнул, что новый подход может стать доступной и безопасной альтернативой существующим методам борьбы с лишним весом. Таблетку смогут использовать не только люди с ожирением, но и те, кто стремится предотвратить набор веса или сохранить достигнутый результат после прекращения гормональной терапии.

Ранее был развеян популярный миф о тренировках натощак.

