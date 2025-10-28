СП обеспокоена низкой долей самозанятых, осуществляющих пенсионные отчисления

СП: лишь каждый десятый самозанятый будет добровольно отчислять на пенсию

Счетная палата (СП) предполагает, что лишь 10% самозанятых граждан будут участвовать в системе добровольных пенсионных взносов. Об этом сообщают «Известия».

Ожидается, что в текущем году количество участников пенсионной программы увеличится в десять раз по сравнению с 2024 годом, а к 2028 году их число достигнет 1,5 миллиона. Тем не менее даже эта цифра выглядит незначительной на фоне растущей популярности самозанятости.

По мнению ведомства, если самозанятые не начнут вносить взносы или не перейдут на наемную работу, большинство из них рискует остаться с минимальной пенсией в будущем. Это также приведет к увеличению нагрузки на бюджет, так как государству придется оказывать поддержку материально незащищенным пожилым людям.

До этого в Госдуме посоветовали российским самозанятым гражданам, в том числе фрилансерам, самостоятельно планировать свое пенсионное обеспечение. Депутат Светлана Бессараб отметила, что, в отличие от граждан, работающих по трудовому договору, у которых формирование пенсионных прав начинается с первого дня работы, самозанятые должны сами позаботиться о своей будущей пенсии.

