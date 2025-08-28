На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кому следует самому откладывать деньги на пенсию

Бессараб: самозанятым нужно самостоятельно позаботиться о будущей пенсии
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Самозанятым россиянам, включая фрилансеров, нужно самостоятельно позаботиться о будущей пенсии. Об этом депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила aif.ru.

У работающих по официальному трудовому договору россиян с первого рабочего дня начинается формирование пенсионного обеспечения, с самозанятыми ситуация обстоит по-другому, отметила депутат.

На сегодняшний день из 12 миллионов самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию. Самозанятые, которые не участвуют в формировании своих пенсионных накоплений, могут рассчитывать на социальную пенсию при наступлении соответствующего возраста. В этом случае они получат минимальную пенсию, потому что не сформировали страховой стаж и не смогли заработать индивидуальные пенсионные коэффициенты, рассказала парламентарий.

«Уже сегодня она объективно меньше в среднем на 10 тысяч, чем страховая пенсия по старости. То есть страховую получают те, кто сформировал как минимум 30 ИПК и имеет не менее 15 лет страхового стажа», — подчеркнула Бессараб, добавив, что самозанятым следует формировать добровольные пенсионные накопления.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов, так как она приводит к неравенству и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную пенсию.

Ранее пенсионерам напомнили о возможности открыть соцвклад с повышенной ставкой.

