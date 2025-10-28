На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росавиации опровергли информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Росавиация: информация о закрытии аэропорта Жуковский является ложной
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Распространяемая информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что сведения ряда каналов о прекращении аэропортом Жуковский приема и выпуска воздушных судов являются ложными. Кореняко отметил, что все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы.

Представитель Росавиации напомнил, что в случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в его Telegram-канале, и призвал доверять только официальным источникам.

27 октября сообщалось, что в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты.

В этот же день в международном аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде проводилась эвакуация сотрудников и пассажиров.

Ранее Аксенов рассказал, когда в Крыму заработает аэропорт.

