Из-за непогоды в Москве затопило балкон на станции метро «Комсомольская»

В Москве на станции метро «Комсомольская» с потолка льется вода

В Москве на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии из-за непогоды затопило балкон. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как с потолка вестибюля станции льется вода. Балкон оцеплен.

«На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды. Место огорожено, воду убирают работники», — заявили в столичном метрополитене агентству «Москва».

Там добавили, что станция работает в штатном режиме, а поезда ходят по графику.

Прошлым летом на западе Москвы сильные осадки затопили станцию на Филевской линии (голубая ветка). В районе Фили-Давыдково под воду ушли рельсы и станция метро «Багратионовская». На кадрах с места происшествия было видно, как сильный поток воды ручьем льется по рельсам. Из-за этого движение между «Багратионовской» и «Кунцевской» было временно остановлено из соображений безопасности.

Ранее в Москве на пассажира метро рухнул потолок.