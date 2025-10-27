В деле экс-министра Ярославской области появилась статья о наркотиках

Бывшего министра цифрового развития Ярославской области Александра Королева, который проходит обвиняемым по делу о взяточничестве, стал фигурантом дела о хранении запрещенных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Информированный источник уточнил РИА Новости, что в деле Королева речь идет о приобретении и хранении наркотиков. Источник не уточнил детали обвинения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на собственность экс-чиновника был наложен арест.

Александра Королева заключили под стражу в январе текущего года по делу о получении крупной взятки. Как писал портал 76.ru, следствие полагает, что в 2024 году мужчина получал взятки от региональных IT-компаний, взамен обеспечивая им победу на тендерах на реализацию госконтрактов.

В июне в Ярославле задержали депутата областной думы Михаила Писарца по делу о мошенничестве. Его отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что с ростовского экс-замгубернатора и его жены взыскали более ста миллионов рублей.