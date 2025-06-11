В Ярославле задержали депутата областной думы Писарца по делу о мошенничестве

В Ярославле задержали депутата областной думы Михаила Писарца. Об этом сообщает портал 76.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, депутата подозревают в мошенничестве. Другие детали дела пока не разглашаются. Мера пресечения для депутата еще не определялась.

48-летний Писарец занимался как законодательной, так и коммерческой деятельностью. Он был депутатом муниципалитета Ярославля, избирался в Ярославскую областную думу по Кировскому району города. Писарец является депутатом областной думы на постоянной основе, занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Также ранее сообщалось, что мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали в СК, более 180 млн руб. ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог. Мэра Красноярска задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе.

Ранее экс-замглавы Брянской области продлили арест по делу о взятке в 4 млн рублей.