Мошенники начали обманывать школьников, представляясь учителями

Мошенники начали обманывать школьников, представляясь якобы учителями. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента образования и науки Москвы.

«Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные», — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что передача конфиденциальной информации третьим лицам запрещена. Если со школьниками свяжутся люди, представляющиеся учителями, им следует прекратить общение и сбросить вызов, следует из публикации.

В сентябре депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах России. Они направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ соответствующие обращения.

