На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали обманывать школьников, представляясь учителями

Московских школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать школьников, представляясь якобы учителями. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента образования и науки Москвы.

«Злоумышленники звонят ученикам, притворяясь школьными учителями и просят сообщить код из SMS, ссылаясь на директора школы. Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные», — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что передача конфиденциальной информации третьим лицам запрещена. Если со школьниками свяжутся люди, представляющиеся учителями, им следует прекратить общение и сбросить вызов, следует из публикации.

В сентябре депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах России. Они направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ соответствующие обращения.

Ранее россиянам рассказали, что делать с оформленной мошенниками сим-картой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами