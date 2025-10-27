Финский аэропорт перестанет обслуживать пассажирские рейсы из-за отсутствия туристов из РФ

Финский аэропорт Лаппеэнранта перестанет обслуживать пассажирские рейсы из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает RT со ссылкой сотрудника авиагавани.

Аэропорт планируют закрыть с 30 октября по 31 декабря. Отмечается, что финские власти разрабатывают план окончательного прекращения работы аэропорта и строительства на его месте жилых зданий.

При этом 3 октября стало известно, что Хельсинки может перенести на 2028 год вывод из эксплуатации вагонов, произведенных в России. Уточнялось, что вагоны, которые финские предприятия по-прежнему используют для осуществления внутренних перевозок, не соответствуют ГОСТу Евросоюза, однако для полноценной замены российского оборудования потребуются как минимум 800 новых вагонов.

15 сентября финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен рассказал, что после разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии резко начали терять население. По его словам, такие города, как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее, испытывают серьезный экономический кризис.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует обложить пошлинами весь импорт из России.