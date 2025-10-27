На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники аэропорта Антальи продавали конфискованный у пассажиров груз

DHA: суд арестовал сотрудников аэропорта Антальи, торговавших конфискатом
true
true
true
close
Shutterstock

Суд арестовал пятерых сотрудников таможни аэропорта Антальи, которые подозреваются в продаже конфискованного у пассажиров груза. Об этом сообщило агентство DHA.

По данным следствия, подозреваемые вместо утилизации грузов выставляли их на продажу.

«В результате обысков в их домах и автомобилях конфискованы: 83 бутылки с алкоголем, 851 упаковка табачных изделий, 185 упаковок парфюма, 95 упаковок косметики, восемь электронных сигарет, 2 417 картриджей к электронным сигаретам..., а также предположительно полученные незаконным путем валюту и турецкие лиры», — говорится в материале.

Всего в рамках дела были задержаны десять человек. Пять из них были заключены под стражу, двое освобождены, еще троих отпустили под подписку о невыезде.

В марте сотрудники аэропорта на Филиппинах обвинили пассажирку в провозе пули с целью вымогательства. 69-летняя Рут Адель летела во Вьетнам рейсом Cebu Pacific вместе с дочерью Цай и другом, когда трое охранников остановили ее в зоне досмотра и заявили, что в женщина спрятала в своем багаже пулю, и попытались отвести в специальную зону для досмотра. Однако Адель торопилась на посадку и потребовала, чтобы чемоданы обыскали на месте.

Ранее полицейские арестовали блогера, утверждавшего, что в крупном аэропорту живут призраки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами