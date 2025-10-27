Сотрудники аэропорта Антальи продавали конфискованный у пассажиров груз

Суд арестовал пятерых сотрудников таможни аэропорта Антальи, которые подозреваются в продаже конфискованного у пассажиров груза. Об этом сообщило агентство DHA.

По данным следствия, подозреваемые вместо утилизации грузов выставляли их на продажу.

«В результате обысков в их домах и автомобилях конфискованы: 83 бутылки с алкоголем, 851 упаковка табачных изделий, 185 упаковок парфюма, 95 упаковок косметики, восемь электронных сигарет, 2 417 картриджей к электронным сигаретам..., а также предположительно полученные незаконным путем валюту и турецкие лиры», — говорится в материале.

Всего в рамках дела были задержаны десять человек. Пять из них были заключены под стражу, двое освобождены, еще троих отпустили под подписку о невыезде.

