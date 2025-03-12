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Сотрудники аэропорта в Маниле пытались подкинуть пулю пассажирке

На Филиппинах сотрудники аэропорта пытались уличить пассажирку в провозе пули
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Shutterstock

Сотрудники аэропорта на Филиппинах обвинили пассажирку в провозе пули с целью вымогательства, сообщает сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел 6 марта в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле. 69-летняя Рут Адель летела тем утром во Вьетнам рейсом Cebu Pacific вместе с дочерью Цай и другом, когда трое охранников остановили ее в зоне досмотра и заявили, что в женщина спрятала в своем багаже пулю, и попытались отвести в специальную зону для досмотра. Однако Адель торопилась на посадку и потребовала, чтобы чемоданы обыскали на месте.

Дочь путешественницы вспоминает, что сотрудницы управления по безопасности на транспорте не могли сказать, где конкретно находится пуля, хотя утверждали, что обнаружили ее во время рентгеновского сканирования. Они общались «с презрением» и связались со своим начальником, но не спешили, хотя пассажиры показывали, что рискуют опоздать на свой рейс. В итоге досмотрщики ничего запрещенного в вещах не нашли, но все равно не пустили путешественников в самолет, а когда заметили, что их снимают, попытались закрыть свои бейджики.

Рут Адель призналась, что этот унизительный инцидент «разрушил ее отпуск». В итоге трое сотрудников, участвовавших в несанкционированном досмотре, были освобождены от занимаемых должностей, но переведены на канцелярскую работу. А министр транспорта Филиппин лично позвонил женщине, чтобы извиниться, и назвал подобные злоупотребления недопустимыми. Власти подозревают, что охранницы могли потребовать у «нарушительницы» взятку. Аналогичные инциденты уже имели место в этом аэропорту, пик этого явления пришелся на 2015 год.

Ранее мужчина пытался пронести на борт самолета черепаху, спрятав ее в брюках, но его поймали.

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