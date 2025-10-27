На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге подросток оказался в реанимации после операции на носовой перегородке

В Петербурге подросток сделал септопластику и попал в реанимацию
Freepik

Следователи Петербурга выясняют обстоятельства травмирования подростка во время операции. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в клинике на Бухарестской улице. 16-летний молодой человек приехал в медучреждение, чтобы исправить носовую перегородку для восстановления дыхания.

После манипуляций состояние пострадавшего ухудшилось, в больницу он попал с отеком гортани и последствиями носового кровотечения. Состояние молодого человека оценили как тяжелое. На данный момент он в стабильном состоянии.

После инцидента сотрудники СК организовали проверку. В действиях сотрудников клиники усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту халатности возбуждено уголовное дело.

До этого жительницу Пензы не спасли после операции в Москве. Девушка планировала исправить верхнюю челюсть, но во время манипуляций открылось сильное кровотечение.

Ранее американские врачи играли в музыкальное бинго, пока пациент страдал на операционном столе.

