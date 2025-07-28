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Американские врачи играли в музыкальное бинго, пока пациент умирал на операционном столе

В США пациент умер во время операции, пока врачи играли в музыкальное бинго
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Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Колорадо медики играли в музыкальную игру во время операции и не заметили, как у пациента ухудшились жизненно важные показатели. Об этом сообщает HealthExec.

56-летний пациент приехал в клинику, чтобы удалить катаракту. Его оперировал хирург С. Старк Джонсон, в манипуляции участвовал анестезиолог Майкл Урбан.

Во время вмешательства, как это бывало и раньше, Джонсон включил музыку. Позже выяснилось, что вместе с коллегой в этот момент они играли в музыкальное бинго, отгадывая треки 1970-х и 1980-х годов.

В какой-то момент состояние пациента ухудшилось, но из-за игры специалисты этого не заметили. Во время операции мужчина умер.

Супруга пациента подала иск. Несмотря на то, что оба признались в прослушивании музыки на рабочем месте, в процессе фигурирует только Джонсон.

Сам хирург утверждает, что анестезиолог якобы отключил монитор, благодаря которому можно было отслеживать состояние мужчины. Его коллега Урбан не признал себя виновным.

К какому решению пришли стороны, не сообщается, так как дело было урегулировано в досудебном порядке.

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