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Жительница Пензы скончалась после пластической операции в Москве

В Москве 17-летняя девушка умерла после пластической операции
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Shutterstock

17-летняя девушка из Пензы скончалась в Москве после операции. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, школьница по имени Александра планировала исправить порок верхней челюсти, для этого она приехала в столицу. Во время операции у пациентки открылось сильное кровотечение, поэтому манипуляции прекратили. Во время процедуры она потеряла минимум литр крови.

«Кровотечение остановили, Александру перевели на ИВЛ в палату пробуждения, но пациентка не просыпалась», – сообщается в публикации.

После этого девушка попала в больницу, где у нее диагностировали отек мозга. Предполагается, что его она получила к моменту появления в больнице. В себя пациентка не пришла, медики констатировали смерть.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета, они проводят проверку. Не исключается, что причиной смерти могла стать ошибка медиков в первом медучреждении.

Ранее хирург назвал пластические операции, в которых отказывают звездам.

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