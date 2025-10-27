На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молния ударила в мужчин на вершине горы в США

NYP: туристы попали под удар молнии на пике Хамфрис в США
Depositphotos

На вершине горы в США двое не знакомых друг с другом туристов попали под удар молнии. Об этом пишет газета The New York Post.

21 октября американец и канадец поднялись на пик Хамфрис в штате Аризона. Они решили сделать фотографии незадолго до начала грозы. В итоге, в обоих путешественников ударила молния.

По данным журналистов, пострадавшие сами обратились за помощью, поскольку оставались в сознании. Мужчин доставили в больницу. Известно, что одного из них транспортировали на носилках. По данным СМИ, в Соединенных Штатах после удара молнии не удается спасти 20 человек ежегодно.

В конце июля британская газета Daily Mail писала, что рекордно длинную молнию зарегистрировали ученые во время сильной грозы в США. В материале говорится, что вспышка произошла в октябре 2017 года и имела длину около 829 км. Молния протянулась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити, расстояние между ними сравнимо с расстоянием между Парижем и Венецией.

Ранее россиянам объяснили, как спастись от удара молнии.

