Суд вернул протокол по делу петербургской вокалистки Логиновой

В Петербурге суд вернул составителям протокол по делу об административном правонарушении в отношении вокалистки Stoptime Дианы Логиновой (Наоко). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вернул составителям протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении Дианы Логиновой, для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сказано в сообщении.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

В итоге суд арестовал Наоко на 13 суток.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.

** запрещена к распространению на территории РФ.