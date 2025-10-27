Эксперт объяснила, как ускорить процесс поиска работы

Чтобы максимально ускорить процесс поиска работы, следует задействовать как можно больше каналов подбора вакансий, не сосредотачиваясь на одном ресурсе. Такой совет в интервью «Москве 24» дала эксперт по управлению персоналом Елена Каминская.

Хороший результат, по ее словам, дает поиск через личные контакты и рекомендации.

При составлении резюме специалист порекомендовала не использовать нейросети и писать простыми словами, чтобы работодатель сразу понял, что умеет кандидат. Также стоит подробно описать обязанности на предыдущем месте работы и обозначить свои условия, например, неготовность к командировкам.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого напомнила, что у россиян есть возможность уволиться с работы, находясь в отпуске. При этом все дни отдыха, следующие сразу за днем подачи заявления, засчитываются в двухнедельный период отработки.

