Эксперт объяснила правила увольнения с работы во время отпуска

У россиян есть возможность уволиться с работы, находясь в отпуске. При этом все дни отдыха, следующие сразу за днем подачи заявления, засчитываются в двухнедельный период отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Отметим, что сегодня почти половина россиян опасается увольнения по инициативе работодателя – об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на исследование. Однако в то же время большинство (72%) планируют самостоятельно сменить место работы в ближайшее время, но когда дело доходит до поиска вакансий, 91% граждан сталкивается со сложностями.

Что касается увольнения в период отпуска, то оно может произойти как по инициативе сотрудника, так и по соглашению с начальством или, например, по причине ликвидации предприятия. Сама процедура при этом не отличается от обычной, пояснила Санина.

«Работник вправе подать заявление об увольнении, даже если он в отпуске или на больничном и даже если отпуск был предоставлен авансом. Главное — уведомить работодателя за 14 календарных дней», — отметила эксперт.

Со следующего дня после подачи заявления начинается период двухнедельной отработки, в который засчитываются все оставшиеся дни отпуска. Поэтому после завершения отдыха уволившегося сотрудника не могут обязать вернуться ради положенной отработки, заключила специалист.

До этого эксперт по трудовому праву компании «Бридж групп» Валентина Яковлева рассказала, что в некоторых случаях сотрудника могут уволить без отработки в течение последующих 14 дней. Так, без отработки уйти из компании могут работники, которые поступают в образовательные учреждения или выходят на пенсию. Кроме того, такое право есть у тех, кто увольняется по уважительной причине. В этом случае нужно будет объяснить, почему сотрудник подал заявление и не сможет отработать положенные 14 дней.

