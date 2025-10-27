На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила правила увольнения с работы во время отпуска

Специалист Санина: при увольнении в отпуске дни отдыха засчитываются в отработку
true
true
true
close
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

У россиян есть возможность уволиться с работы, находясь в отпуске. При этом все дни отдыха, следующие сразу за днем подачи заявления, засчитываются в двухнедельный период отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Отметим, что сегодня почти половина россиян опасается увольнения по инициативе работодателя – об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на исследование. Однако в то же время большинство (72%) планируют самостоятельно сменить место работы в ближайшее время, но когда дело доходит до поиска вакансий, 91% граждан сталкивается со сложностями.

Что касается увольнения в период отпуска, то оно может произойти как по инициативе сотрудника, так и по соглашению с начальством или, например, по причине ликвидации предприятия. Сама процедура при этом не отличается от обычной, пояснила Санина.

«Работник вправе подать заявление об увольнении, даже если он в отпуске или на больничном и даже если отпуск был предоставлен авансом. Главное — уведомить работодателя за 14 календарных дней», — отметила эксперт.

Со следующего дня после подачи заявления начинается период двухнедельной отработки, в который засчитываются все оставшиеся дни отпуска. Поэтому после завершения отдыха уволившегося сотрудника не могут обязать вернуться ради положенной отработки, заключила специалист.

До этого эксперт по трудовому праву компании «Бридж групп» Валентина Яковлева рассказала, что в некоторых случаях сотрудника могут уволить без отработки в течение последующих 14 дней. Так, без отработки уйти из компании могут работники, которые поступают в образовательные учреждения или выходят на пенсию. Кроме того, такое право есть у тех, кто увольняется по уважительной причине. В этом случае нужно будет объяснить, почему сотрудник подал заявление и не сможет отработать положенные 14 дней.

Ранее аналитики назвали причины, по которым увольняются зумеры и миллениалы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами